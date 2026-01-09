Влада Чехії планує посилити правила тимчасового захисту для українських біженців
Владні партії Чехії готують пропозиції щодо посилення умов тимчасового захисту для українських біженців. Про це заявив спікер Палати депутатів, антиукраїнський політик Томіо Окамура після засідання коаліційної ради, повідомив Epoch Times.
"Громадяни скаржаться, що українці їздять у відпустку, але водночас користуються тут умовами тимчасового захисту та отримують різноманітну підтримку та пільги", – заявив Окамура.
За словами Окамури, відповідні ініціативи мають бути підготовлені до наступного тижня, однак про деталі майбутніх змін він не розповів. Водночас Окамура підкреслив, що Чехія орієнтуватиметься на приклад інших країн Європейського Союзу, які вже запровадили жорсткіші норми.
Коаліційна рада також порушувала питання постачання боєприпасів для України.
"Домовленість полягає в тому, що жодної крони чеських грошей не буде витрачено на ініціативу щодо боєприпасів", – додав політик.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Чехія прийняла загалом 725 800 українських біженців. З них 215 000 – діти.
- У своєму новорічному зверненні Окамура назвав російсько-українську війну "абсолютно безглуздою". Він стверджував, що Чехія не повинна надсилати зброю Україні.
- Опозиційні партії оголосили про намір зібрати підписи для голосування щодо звільнення з посади Окамури.
- Президент Чехії Петр Павел пообіцяв обговорити з урядовцями новорічну промову спікера Палати депутатів Томіо Окамури.
- 6 січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга після телефонної розмови з чеським колегою Петром Павелом заявив, що країни домовилися "перегорнути сторінку" після дипломатичного скандалу.
- Наступного дня прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що вирішив не згортати "чеську ініціативу" з постачання боєприпасів до України.
