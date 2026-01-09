Влада Чехії планує посилити правила тимчасового захисту для українських біженців

В Празі планують переглянути умови проживання українців та надання Києву боєприпасів, розповів Окамура

Український біженець (Фото: Depositphotos)

Владні партії Чехії готують пропозиції щодо посилення умов тимчасового захисту для українських біженців. Про це заявив спікер Палати депутатів, антиукраїнський політик Томіо Окамура після засідання коаліційної ради, повідомив Epoch Times.

"Громадяни скаржаться, що українці їздять у відпустку, але водночас користуються тут умовами тимчасового захисту та отримують різноманітну підтримку та пільги", – заявив Окамура.

За словами Окамури, відповідні ініціативи мають бути підготовлені до наступного тижня, однак про деталі майбутніх змін він не розповів. Водночас Окамура підкреслив, що Чехія орієнтуватиметься на приклад інших країн Європейського Союзу, які вже запровадили жорсткіші норми.

Коаліційна рада також порушувала питання постачання боєприпасів для України.

"Домовленість полягає в тому, що жодної крони чеських грошей не буде витрачено на ініціативу щодо боєприпасів", – додав політик.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Чехія прийняла загалом 725 800 українських біженців. З них 215 000 – діти.