Власти Чехии планируют ужесточить правила временной защиты для украинских беженцев

Украинский беженец (Фото: Depositphotos)

Властные партии Чехии готовят предложения по ужесточению условий временной защиты для украинских беженцев. Об этом заявил спикер Палаты депутатов, антиукраинский политик Томио Окамура после заседания коалиционного совета, сообщил Epoch Times.

"Граждане жалуются, что украинцы ездят в отпуск, но одновременно пользуются здесь условиями временной защиты и получают разнообразную поддержку и льготы", – заявил Окамура.

По словам Окамуры, соответствующие инициативы должны быть подготовлены до следующей недели, однако о деталях будущих изменений он не рассказал. В то же время Окамура подчеркнул, что Чехия будет ориентироваться на пример других стран Европейского Союза, которые уже ввели более жёсткие нормы.

Коалиционный совет также поднимал вопрос поставок боеприпасов для Украины.

"Договоренность заключается в том, что ни одной кроны чешских денег не будет потрачено на инициативу по боеприпасам", – добавил политик.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Чехия приняла всего 725 800 украинских беженцев. Из них 215 000 – дети.