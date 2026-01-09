Власти Чехии планируют ужесточить правила временной защиты для украинских беженцев
Властные партии Чехии готовят предложения по ужесточению условий временной защиты для украинских беженцев. Об этом заявил спикер Палаты депутатов, антиукраинский политик Томио Окамура после заседания коалиционного совета, сообщил Epoch Times.
"Граждане жалуются, что украинцы ездят в отпуск, но одновременно пользуются здесь условиями временной защиты и получают разнообразную поддержку и льготы", – заявил Окамура.
По словам Окамуры, соответствующие инициативы должны быть подготовлены до следующей недели, однако о деталях будущих изменений он не рассказал. В то же время Окамура подчеркнул, что Чехия будет ориентироваться на пример других стран Европейского Союза, которые уже ввели более жёсткие нормы.
Коалиционный совет также поднимал вопрос поставок боеприпасов для Украины.
"Договоренность заключается в том, что ни одной кроны чешских денег не будет потрачено на инициативу по боеприпасам", – добавил политик.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Чехия приняла всего 725 800 украинских беженцев. Из них 215 000 – дети.
- В своем новогоднем обращении Окамура назвал российско-украинскую войну "абсолютно бессмысленной". Он утверждал, что Чехия не должна посылать оружие Украине.
- Оппозиционные партии объявили о намерении собрать подписи для голосования по увольнению с должности Окамуры.
- Президент Чехии Петр Павел пообещал обсудить с членами правительства новогоднюю речь спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.
- 6 января министр иностранных дел Андрей Сибига после телефонного разговора с чешским коллегой Петром Павелом заявил, что страны договорились "перевернуть страницу" после дипломатического скандала.
- На следующий день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что решил не сворачивать "чешскую инициативу" по поставкам боеприпасов в Украину.
Комментарии (0)