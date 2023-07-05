"Внутрішнє море НАТО": Альянс збільшив флот у Балтійському морі перед самітом у Вільнюсі

Для забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі країни Північноатлантичного Альянсу збільшили кількість військових кораблів у Балтійському морі. Про це повідомляє LRT.lt.

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Присутність кораблів союзників у Балтійському морі збільшена для того, щоб посилити спостереження за повітряним простором, за ситуацією в морі та покращення взаємодії між флотами, заявив командувач ВМС Литви Гедрюс Пременецькас.

Перед кораблями НАТО поставлене завдання уникнути "незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави".

Число кораблів, задіяних у Балтійському морі, не розголошується. За словами Пременецькаса, в операції беруть участь кораблі Німеччини, США, Італії та Польщі.

Проведення саміту НАТО у Вільнюсі намічено на 11-12 липня.

На початку червня 2022 року голова американського Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі підкреслив, що після вступу Фінляндії та Швеції Балтійське море майже повністю стане внутрішнім морем НАТО, не беручи до уваги узбережжя Калінінградської області та околиць Санкт-Петербурга.

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