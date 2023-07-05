RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Внутрішнє море НАТО": Альянс збільшив флот у Балтійському морі перед самітом у Вільнюсі

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 08:37
Гедрюс Пременецькас (Фото - Міноборони Литви)

Для забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі країни Північноатлантичного Альянсу збільшили кількість військових кораблів у Балтійському морі. Про це повідомляє LRT.lt.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Присутність кораблів союзників у Балтійському морі збільшена для того, щоб посилити спостереження за повітряним простором, за ситуацією в морі та покращення взаємодії між флотами, заявив командувач ВМС Литви Гедрюс Пременецькас.

Перед кораблями НАТО поставлене завдання уникнути "незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави".

Число кораблів, задіяних у Балтійському морі, не розголошується. За словами Пременецькаса, в операції беруть участь кораблі Німеччини, США, Італії та Польщі.

Проведення саміту НАТО у Вільнюсі намічено на 11-12 липня.

На початку червня 2022 року голова американського Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі підкреслив, що після вступу Фінляндії та Швеції Балтійське море майже повністю стане внутрішнім морем НАТО, не беручи до уваги узбережжя Калінінградської області та околиць Санкт-Петербурга.

Читайте також: Зеленський: Україна хоче показати результати на полі бою до саміту НАТО

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОсаміт натобалтійське морефлот натоГедрюс Пременецькас
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 