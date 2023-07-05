"Внутреннее море НАТО": Альянс увеличил флот в Балтийском море перед саммитом в Вильнюсе

Для обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе страны Североатлантического Альянса увеличили количество военных кораблей в Балтийском море. Об этом сообщает LRT.lt.

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Присутствие кораблей союзников в Балтийском море увеличено для того, чтобы усилить наблюдение за воздушным пространством, за ситуацией в море и улучшения взаимодействия между флотами, заявил командующий ВМС Литвы Гедрюс Пременяцкас.

Перед кораблями НАТО поставлена задача избежать "незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства".

Число кораблей, которые задействованы в Балтийском море, не разглашается. По словам Пременяцкаса, в операции участвуют корабли Германии, США, Италии и Польши.

Проведение саммита НАТО в Вильнюсе намечено на 11-12 июля.

В начале июня 2022 года глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции Балтийское море почти полностью станет внутренним морем НАТО, не считая побережья Калининградской области и окрестностей Санкт-Петербурга.

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