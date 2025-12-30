Вперше не громадянин країни. Нетаньягу заявив, що Трамп отримає Премію миру Ізраїлю

Уряд Ізраїлю підтримує кандидатуру американського президента на Нобелівську премію миру 2026 року

Дональд Трамп та Беньямін Нетаньягу (Фото: Will Oliver/EPA)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп отримає Премію миру країни. Його слова наводить телеканал CNN.

У понеділок Нетаньягу під час візиту до США оголосив, що Трамп отримає Премію миру Ізраїлю, це стане першим випадком присудження найвищої цивільної нагороди країни людині, яка не має громадянства Ізраїлю.

"Президент Трамп порушив так багато умовностей, щоб здивувати людей, тому ми вирішили порушити одну з умовностей або створити нову", – сказав Нетаньягу.

Він додав, що громадяни цінують те, що Трамп зробив для допомоги Ізраїлю та спільній боротьбі проти терористів.

Президент США назвав нагороду "дійсно несподіваною та дуже цінною".

Неназваний ізраїльський посадовець розповів CNN, що міністр освіти Йоав Кіш Ізраїлю приєднався до зустрічі Трампа та Нетаньягу телефоном, щоб поінформувати про цю нагороду. Американський президент натякнув, що розгляне можливість участі у церемонії, яка проводиться щорічно в День незалежності Ізраїлю.

Премія Ізраїлю – це найвища цивільна нагорода Ізраїлю, що присуджується за досягнення в науці, гуманітарних науках, мистецтві та інших галузях. Премія миру, яку уряд вирішив вручити Трампу, ніколи раніше не присуджувалася. Премія Ізраїлю також ніколи не присуджувалася особі, яка не є громадянином або резидентом Ізраїлю.

У липні 2025 року Кіш вніс зміни до правил премії, щоб вперше дозволити присудження її іноземному громадянину.

Уряд Нетаньягу також підтримує кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.

У червні уряд Пакистану рекомендував Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.

8 липня Нетаньягу висунув американського президента на Нобелівську премію миру.

Нобелівську премію миру у 2025 році отримала лідерка опозиції Венесуели.