Впервые не гражданин страны. Нетаньяху заявил, что Трамп получит Премию мира Израиля

Правительство Израиля поддерживает кандидатуру американского президента на Нобелевскую премию мира 2026 года

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: Will Oliver/EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получит Премию мира страны. Его слова приводит телеканал CNN.

В понедельник Нетаньяху во время визита в США объявил, что Трамп получит Премию мира Израиля, что станет первым случаем присуждения высшей гражданской награды страны человеку, не имеющему гражданства Израиля.

"Президент Трамп нарушил так много условностей, чтобы удивить людей, поэтому мы решили нарушить одну из условностей или создать новую", – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что граждане ценят то, что Трамп сделал для помощи Израилю и совместной борьбе против террористов.

Президент США назвал награду "действительно неожиданной и очень ценной".

Неназванный израильский чиновник рассказал CNN, что министр образования Израиля Йоав Киш присоединился к встрече Трампа и Нетаньяху по телефону, чтобы проинформировать об этой награде. Американский президент намекнул, что рассмотрит возможность участия в церемонии, которая проводится ежегодно в День независимости Израиля.

Премия Израиля – это высшая гражданская награда Израиля, присуждаемая за достижения в науке, гуманитарных науках, искусстве и других областях. Премия мира, которую правительство решило вручить Трампу, никогда ранее не присуждалась. Премия Израиля также никогда не присуждалась лицу, не являющемуся гражданином или резидентом Израиля.

В июле 2025 года Киш внес изменения в правила премии, чтобы впервые разрешить присуждение ее иностранному гражданину.

Правительство Нетаньяху также поддерживает кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

В июне правительство Пакистана рекомендовал Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

8 июля Нетаньяху выдвинул американского президента на Нобелевскую премию мира.

Нобелевскую премию мира в 2025 году получила лидер оппозиции Венесуэлы.