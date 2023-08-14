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Поляків запитають на референдумі, чи хочуть вони стіну на кордоні з Білоруссю

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 11:57
Поляків запитають на референдумі, чи хочуть вони стіну на кордоні з Білоруссю - Фото
Маріуш Блащак (фото — Twitter очільника МО Польщі)

Під час парламентських виборів 15 жовтня керівна партія Польщі хоче провести референдум – громадянам поставлять чотири питання, одне з яких стосується укріплень на кордоні з Білоруссю, державою-васалом агресивної Росії. Про білоруське питання заявив у передвиборчому ролику від партії Право та Справедливість міністр оборони Маріуш Блащак.

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Питання для референдуму сформульовані так, щоб "правильні" відповіді на них були "очевидними" для громадян.

Білоруське питання звучатиме так: "Чи підтримуєте ви демонтаж паркану на кордоні Республіки Польща з Республікою Білорусь?"

"Наступною мішенню Путіна може стати Польща, а наша безпека перебуває під реальною загрозою. Ось чому ми послідовно посилюємо Військо Польське і будуємо заслін на кордоні з Білоруссю та Росією", – сказав Блащак.

Остаточного рішення, що буде включено до списку на референдум, і чи він взагалі відбудеться, поки немає. Все має затвердити нижня палата Сейму 16—17 серпня.

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11 серпня заступник прем'єра та лідер ПіС Ярослав Качинський повідомив, що перше питання буде про те, чи підтримують поляки продаж держпідприємств.

12 серпня Беата Шидло, його заступниця, озвучила друге питання: поляків запитають, чи підтримують вони підвищення пенсійного віку.

13 серпня прем'єр Матеуш Моравецький сказав, що третє питання буде таким: "Чи підтримуєте ви приймання тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?"

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Євген Пилипенко
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БІЛОРУСЬРеферендумвійнавибориправо і справедливістьМаріуш Блащак
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