Поляків запитають на референдумі, чи хочуть вони стіну на кордоні з Білоруссю

Під час парламентських виборів 15 жовтня керівна партія Польщі хоче провести референдум – громадянам поставлять чотири питання, одне з яких стосується укріплень на кордоні з Білоруссю, державою-васалом агресивної Росії. Про білоруське питання заявив у передвиборчому ролику від партії Право та Справедливість міністр оборони Маріуш Блащак.

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Питання для референдуму сформульовані так, щоб "правильні" відповіді на них були "очевидними" для громадян.

Білоруське питання звучатиме так: "Чи підтримуєте ви демонтаж паркану на кордоні Республіки Польща з Республікою Білорусь?"

"Наступною мішенню Путіна може стати Польща, а наша безпека перебуває під реальною загрозою. Ось чому ми послідовно посилюємо Військо Польське і будуємо заслін на кордоні з Білоруссю та Росією", – сказав Блащак.

Остаточного рішення, що буде включено до списку на референдум, і чи він взагалі відбудеться, поки немає. Все має затвердити нижня палата Сейму 16—17 серпня.

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11 серпня заступник прем'єра та лідер ПіС Ярослав Качинський повідомив, що перше питання буде про те, чи підтримують поляки продаж держпідприємств.

12 серпня Беата Шидло, його заступниця, озвучила друге питання: поляків запитають, чи підтримують вони підвищення пенсійного віку.

13 серпня прем'єр Матеуш Моравецький сказав, що третє питання буде таким: "Чи підтримуєте ви приймання тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?"

Раніше в серпні 2023 року з'явилися повідомлення, що Польща та Литва планують закрити залізничний рух з Білоруссю.

12 серпня диктатор Білорусі Лукашенко захотів "налагодити стосунки" з Польщею. У Варшаві відповіли, що це порожні слова і закликали припинити війну.

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