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Поляков спросят на референдуме, хотят ли они стену на границе с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 11:57
Поляков спросят на референдуме, хотят ли они стену на границе с Беларусью - Фото
Мариуш Блащак (фото — Twitter главы МО Польши)

Во время парламентских выборов 15 октября правящая партия Польши хочет провести референдум – гражданам зададут четыре вопроса, один из которых касается укреплений на границе с Беларусью, государством-вассалом агрессивной России. О беларуском вопросе заявил в предвыборном ролике от партии Право и Справедливость министр обороны Мариуш Блащак.

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Вопросы для референдума сформулированы так, чтобы "правильные" ответы на них были "очевидными" для граждан.

Беларуский вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы демонтаж барьера на границе Республики Польша с Республикой Беларусь?"

"Следующей мишенью Путина может стать Польша, а наша безопасность находится под реальной угрозой. Вот почему мы последовательно усиливаем Войско Польское и строим заслон на границе с Беларусью и Россией", — сказал Блащак.

Окончательного решения, что будет включено в список на референдум, и состоится ли он вообще, пока нет. Все должна утвердить нижняя палата Сейма 16—17 августа.

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11 августа заместитель премьера и лидер ПиС Ярослав Качиньский сообщил, что первый вопрос будет о том, поддерживают ли поляки продажу госпредприятий.

12 августа Беата Шидло, его зам, озвучила второй вопрос: поляков спросят, поддерживают ли они повышение пенсионного возраста.

13 августа премьер Матеуш Моравецкий сказал, что третий вопрос будет таким: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"

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Євген Пилипенко
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Мариуш Блащаквойнавыборыбеларусьреферендумправо и справедливость
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