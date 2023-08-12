Лукашенко захотел "наладить отношения" с Польшей. Варшава: Пустые слова, прекратите войну

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что Беларусь должна прекратить гибридную войну против страны в ответ на заявление диктатора Александра Лукашенко о "налаживании отношений". Об этом сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире канала Polsat News.

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Ранее Лукашенко заявил, что поручил "наладить отношения" с Польшей, которую ранее он сам обвинял в "подготовке агрессии" против Беларуси.

"Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога", — сказал диктатор.

По словам Яблоньского, Беларусь должна перестать атаковать польскую границу, освободить политических заключенных и не вести пропаганду ненависти в отношении Польши.

"К таким плохим отношениям между странами привела не Польша. Это действия, которые зависят только от Беларуси. Никаких враждебных намерений по отношению к Беларуси у нас нет и никогда не было. Мы хотим быть в безопасности, мы не хотим, чтобы на нас напали. У нас нет намерений нападать на кого-либо", — заявил дипломат.

Он отметил, что слова Лукашенко противоречат его реальным действиям.

"В данный момент, пока мы говорим, идут атаки на польскую границы. Это пустые слова, в очередной раз мы слышим такие заявления, но никакой конкретики за этим не было", — резюмировал чиновник.

15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.

По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.

9 августа МИД Польши заявил, что группа Вагнера уже больше, чем литовская армия, но тактической угрозы нет.

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