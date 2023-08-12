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Лукашенко захотів "налагодити стосунки" із Польщею. Варшава: Порожні слова, припиніть гібридну війну

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 12:51
Лукашенко захотів
Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Білорусь має припинити гібридну війну проти країни у відповідь на заяву диктатора Олександра Лукашенка про "налагодження стосунків". Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблоньський в ефірі каналу Polsat News.

Раніше Лукашенко заявив, що доручив "налагодити стосунки" з Польщею, яку раніше він звинувачував у "підготовці агресії" проти Білорусі.

"Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати стосунки. Ми сусіди, а сусідів не обирають, вони від Бога", — сказав диктатор.

За словами Яблоньського, Білорусь має припинити атакувати польський кордон, звільнити політичних в'язнів і не вести пропаганду ненависті щодо Польщі.

"До таких поганих стосунків між країнами призвела не Польща. Це дії, які залежать тільки від Білорусі. Жодних ворожих намірів щодо Білорусі у нас немає і ніколи не було. Ми хочемо бути в безпеці, ми не хочемо, щоб на нас напали. У нас немає намірів нападати на будь-кого", — заявив дипломат.

Він зазначив, що слова Лукашенка суперечать його реальним діям.

"Наразі, поки ми говоримо, йдуть атаки на польський кордон. Це порожні слова, вкотре ми чуємо такі заяви, але жодної конкретики за цим не було", — резюмував чиновник.

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Дмитро Гриниченко
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