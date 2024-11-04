Вибори в Молдові. Соціалісти не визнають результати голосування за кордоном

Олександр Стояногло (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Проросійська Партія соціалістів повідомила, що не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови й вважає "справжнім" переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться у заяві політичної сили.

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Соціалісти назвали чинну президентку країни Маю Санду, яка здобула перемогу, нелегітимною. У політсилі стверджують, що "її визнають лише спонсори та куратори з-за кордону".

"Президентські вибори, що відбулися, особливо голосування в Придністровському регіоні й на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу", – йдеться в заяві.

В ПСРМ стверджують, що "зіткнулися з необґрунтованим скороченням виборчих дільниць, блокуванням доступу виборців до дільниць для голосування, агітацією в день тиші та в день виборів та з іншими порушеннями у низці країн, із сотнями випадків навмисної фальсифікації виборів, зникненням урн для голосування".

Соціалісти додали, що Стояногло здобув перемогу всередині країни, а Санду назвали "президенткою діаспори".

"Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів", – зазначили в заяві.

Соціалісти також повідомили, що проведуть переговори з іншими партіями й громадянським суспільством для вироблення "спільної стратегії деполітизації державних органів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній".

3 листопада у Молдові проходив другий тур президентських виборів, у якому Санду протистояла підтримуваному проросійськими силами Стояногло.

Того самого дня Reuters писала, що Молдова попередила низку держав ЄС, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях.

За результатами підрахунку 100% голосів Санду офіційно перемогла на виборах. За неї проголосували 55,33% (929 964), за її опонента – 44,67% (750 644).