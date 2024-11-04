Вибори в Молдові. Соціалісти не визнають результати голосування за кордоном
Проросійська Партія соціалістів повідомила, що не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови й вважає "справжнім" переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться у заяві політичної сили.
Соціалісти назвали чинну президентку країни Маю Санду, яка здобула перемогу, нелегітимною. У політсилі стверджують, що "її визнають лише спонсори та куратори з-за кордону".
"Президентські вибори, що відбулися, особливо голосування в Придністровському регіоні й на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу", – йдеться в заяві.
В ПСРМ стверджують, що "зіткнулися з необґрунтованим скороченням виборчих дільниць, блокуванням доступу виборців до дільниць для голосування, агітацією в день тиші та в день виборів та з іншими порушеннями у низці країн, із сотнями випадків навмисної фальсифікації виборів, зникненням урн для голосування".
Соціалісти додали, що Стояногло здобув перемогу всередині країни, а Санду назвали "президенткою діаспори".
"Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів", – зазначили в заяві.
Соціалісти також повідомили, що проведуть переговори з іншими партіями й громадянським суспільством для вироблення "спільної стратегії деполітизації державних органів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній".
- 3 листопада у Молдові проходив другий тур президентських виборів, у якому Санду протистояла підтримуваному проросійськими силами Стояногло.
- Того самого дня Reuters писала, що Молдова попередила низку держав ЄС, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях.
- За результатами підрахунку 100% голосів Санду офіційно перемогла на виборах. За неї проголосували 55,33% (929 964), за її опонента – 44,67% (750 644).