Вибори в Молдові. Соціалісти не визнають результати голосування за кордоном
Олександр Стояногло (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Проросійська Партія соціалістів повідомила, що не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови й вважає "справжнім" переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться у заяві політичної сили.

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Соціалісти назвали чинну президентку країни Маю Санду, яка здобула перемогу, нелегітимною. У політсилі стверджують, що "її визнають лише спонсори та куратори з-за кордону".

"Президентські вибори, що відбулися, особливо голосування в Придністровському регіоні й на закордонних дільницях, ніяк не можна назвати вільним і демократичним волевиявленням народу", – йдеться в заяві.

В ПСРМ стверджують, що "зіткнулися з необґрунтованим скороченням виборчих дільниць, блокуванням доступу виборців до дільниць для голосування, агітацією в день тиші та в день виборів та з іншими порушеннями у низці країн, із сотнями випадків навмисної фальсифікації виборів, зникненням урн для голосування".

Соціалісти додали, що Стояногло здобув перемогу всередині країни, а Санду назвали "президенткою діаспори".

"Партія соціалістів Молдови не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможцем виборів", – зазначили в заяві.

Соціалісти також повідомили, що проведуть переговори з іншими партіями й громадянським суспільством для вироблення "спільної стратегії деполітизації державних органів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній". 

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