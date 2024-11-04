Выборы в Молдове. Социалисты не признают результаты голосования за границей

Александр Стояногло (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Пророссийская Партия социалистов сообщила, что не признает результаты голосования за границей во втором туре выборов президента Молдовы и считает "настоящим" победителем своего кандидата Александра Стояногло. Об этом идет речь в заявлении политической силы.

Социалисты назвали действующего президента страны Майю Санду, одержавшую победу, нелегитимной. В политсиле утверждают, что "ее признают только спонсоры и кураторы из-за границы".

"Прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровском регионе и на зарубежных участках, никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа", – говорится в заявлении.

В ПСРМ утверждают, что "столкнулись с необоснованным сокращением избирательных участков, блокированием доступа избирателей к участкам для голосования, агитацией в день тишины и в день выборов и другими нарушениями в ряде стран, с сотнями случаев умышленной фальсификации выборов, исчезновением урн для голосования".

Социалисты добавили, что Стояногло одержал победу внутри страны, а Санду назвали "президентом диаспоры".

"Партия социалистов Молдовы не признает голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победителем выборов", – отметили в заявлении.

Социалисты также сообщили, что проведут переговоры с другими партиями и гражданским обществом для выработки "общей стратегии деполитизации государственных органов и обеспечения равных условий в ходе избирательных кампаний".

3 ноября в Молдове проходил второй тур президентских выборов, в котором Санду противостояла поддерживаемому пророссийскими силами Стояногло.

В тот же день Reuters писала, что Молдова предупредила ряд государств ЕС, что Россия попытается сорвать голосование эмигрантов на заграничных избирательных участках.

По результатам подсчета 100% голосов Санду официально победила на выборах. За нее проголосовали 55,33% (929 964), за ее оппонента – 44,67% (750 644).