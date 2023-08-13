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Вибух у Сергієвому Посаді: після розбирання завалів так і не знайдено вісьмох людей

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 15:23
Вибух у Сергієвому Посаді: після розбирання завалів так і не знайдено вісьмох людей - Фото
Вибух у Сергієвому Посаді (Фото - соцмережі)

Пошукові роботи на місці вибуху на території військового заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї завершені, зниклими безвісти залишаються вісім людей. Про це повідомляють офіційні особи країни-агресора.

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Як заявив глава муніципалітету Сергієва Посада Дмитро Акулов, після завершення розбирання завалів на місці вибуху на оптико-механічному заводі залишаються незнайденими вісім зниклих. Він також повідомив, що слідчі дії тривають.

Уранці 9 серпня у Сергієвому Посаді Московської області на території Загірського оптико-механічного заводу стався потужний вибух із формуванням величезного димового "гриба". Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".

За озвученими раніше офіційними даними РФ, внаслідок вибуху як мінімум одна людина загинула, троє в реанімації, близько десятка госпіталізовано. Повідомлялося також про 12 зниклих безвісти.

Сергій Бережний
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