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Взрыв в Сергиевом Посаде: после разбора завалов так и не найдены восемь человек

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 15:23
Взрыв в Сергиевом Посаде: после разбора завалов так и не найдены восемь человек - Фото
Взрыв в Сергиевом Посаде (Фото - соцсети)

Поисковые работы на месте взрыва на территории военного завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье завершены, пропавшими без вести остаются восемь человек. Об этом сообщают официальные лица страны-агрессора. 

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Как заявил глава муниципалитета Сергиева Посада Дмитрий Акулов, после завершения разбора завалов на месте взрыва на  оптико-механическом заводе остаются ненайденными восемь пропавших. Он также сообщил, что следственные действия продолжаются.

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".

По озвученным ранее официальным данным РФ, в результате взрыва как минимум один человек погиб, трое в реанимации, около десятка госпитализированы. Сообщалось также о 12 пропавших без вести. 

Сергей Бережной
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