Взрыв в Сергиевом Посаде: после разбора завалов так и не найдены восемь человек
Поисковые работы на месте взрыва на территории военного завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье завершены, пропавшими без вести остаются восемь человек. Об этом сообщают официальные лица страны-агрессора.
Как заявил глава муниципалитета Сергиева Посада Дмитрий Акулов, после завершения разбора завалов на месте взрыва на оптико-механическом заводе остаются ненайденными восемь пропавших. Он также сообщил, что следственные действия продолжаются.
Утром 9 августа в Сергиевом Посаде Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".
По озвученным ранее официальным данным РФ, в результате взрыва как минимум один человек погиб, трое в реанимации, около десятка госпитализированы. Сообщалось также о 12 пропавших без вести.
- В ролике с запечатленными последствиями взрыва на территории завода в Подмосковье виден артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
- Спутниковые снимки воронки на месте взрыва дают основания сомневаться в официальной версии РФ о взрыве склада пиротехники, считают расследователи.
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