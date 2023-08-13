Взрыв в Сергиевом Посаде: после разбора завалов так и не найдены восемь человек

Поисковые работы на месте взрыва на территории военного завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье завершены, пропавшими без вести остаются восемь человек. Об этом сообщают официальные лица страны-агрессора.

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Как заявил глава муниципалитета Сергиева Посада Дмитрий Акулов, после завершения разбора завалов на месте взрыва на оптико-механическом заводе остаются ненайденными восемь пропавших. Он также сообщил, что следственные действия продолжаются.

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде Московской области на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба". Российские власти утверждают, что там "взорвалась пиротехника".

По озвученным ранее официальным данным РФ, в результате взрыва как минимум один человек погиб, трое в реанимации, около десятка госпитализированы. Сообщалось также о 12 пропавших без вести.

В ролике с запечатленными последствиями взрыва на территории завода в Подмосковье виден артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Спутниковые снимки воронки на месте взрыва дают основания сомневаться в официальной версии РФ о взрыве склада пиротехники, считают расследователи.

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