Японія підняла винищувачі після того, як поблизу пролетіли російські бомбардувальники
У п'ятницю, 24 жовтня, Японія підняла в повітря винищувачі для спостереження за російськими військовими літаками, які наблизились до її узбережжя. Про це повідомило агентство Reuters.
Російські літаки, включно зі стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю, пролетіли поблизу кордону японського повітряного простору вздовж узбережжя.
Міністерство оборони держави-агресорки підтвердило, що її бомбардувальники Ту-95 супроводжувалися літаками іншої країни під час, як стверджується, планового патрульного польоту над нейтральними водами.
Інцидент стався за кілька годин до того, як нова прем’єрка Японії Санае Такаїчі у своєму першому виступі перед парламентом після вступу на посаду пообіцяла прискорити нарощування обороноздатності. Такаїчі заявила, що військова активність Росії, а також Китаю та Північної Кореї викликає "серйозне занепокоєння".
Міністерство оборони Японії опублікувало карту, що показує траєкторію польоту російських літаків на західному узбережжі над Японським морем. У ній йдеться про те, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжувалися двома винищувачами Су-35 і спочатку летіли у бік японського острова Садо, а потім повернули на північ.
"Росія щодня проводить військові операції навколо нашої країни, одночасно здійснюючи вторгнення в Україну, – така реальність", – прокоментував міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.
- Росія регулярно порушує повітряний простір держав НАТО в Європі. Зокрема, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над естонською територією близько 12 хвилин.
- 23 жовтня російські літаки порушили повітряний простір Литви. У відповідь на інцидент у повітря були підняті два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Іспанії.
