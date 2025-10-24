Япония подняла истребители после того, как поблизости пролетели российские бомбардировщики
Премьер Японии (Фото: Franck Robichon/EPA)

В пятницу, 24 октября, Япония подняла в воздух истребители для наблюдения за российскими военными самолетами, которые приблизились к ее побережью. Об этом сообщило агентство Reuters.

Российские самолеты, включая стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, пролетели вблизи границы японского воздушного пространства вдоль побережья.

Читайте также
Стратегия "Не смотри вверх". Почему Турция может сбить российский самолет, а Эстония – нет

Министерство обороны государства-агрессора подтвердило, что его бомбардировщики Ту-95 сопровождались самолетами другой страны во время, как утверждается, планового патрульного полета над нейтральными водами.

Инцидент произошел за несколько часов до того, как новый премьер Японии Санаэ Такаичи в своем первом выступлении перед парламентом после вступления в должность пообещала ускорить наращивание обороноспособности. Такаичи заявила, что военная активность России, а также Китая и Северной Кореи вызывает "серьезное беспокойство".

Министерство обороны Японии опубликовало карту, показывающую траекторию полета российских самолетов на западном побережье над Японским морем. В ней говорится о том, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождались двумя истребителями Су-35 и сначала летели в сторону японского острова Садо, а затем повернули на север.

"Россия ежедневно проводит военные операции вокруг нашей страны, одновременно осуществляя вторжение в Украину, – такова реальность", – прокомментировал министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

  • Россия регулярно нарушает воздушное пространство государств НАТО в Европе. В частности, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллина. В целом они были над эстонской территорией около 12 минут.
  • 23 октября российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. В ответ на инцидент в воздух были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании.
Читайте также
Япония уменьшит зависимость от газа из РФ, но пока не может от него отказаться – министр
Россияяпонияавиация