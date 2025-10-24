Япония подняла истребители после того, как поблизости пролетели российские бомбардировщики

Премьер Японии (Фото: Franck Robichon/EPA)

В пятницу, 24 октября, Япония подняла в воздух истребители для наблюдения за российскими военными самолетами, которые приблизились к ее побережью. Об этом сообщило агентство Reuters.

Российские самолеты, включая стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, пролетели вблизи границы японского воздушного пространства вдоль побережья.

Министерство обороны государства-агрессора подтвердило, что его бомбардировщики Ту-95 сопровождались самолетами другой страны во время, как утверждается, планового патрульного полета над нейтральными водами.

Инцидент произошел за несколько часов до того, как новый премьер Японии Санаэ Такаичи в своем первом выступлении перед парламентом после вступления в должность пообещала ускорить наращивание обороноспособности. Такаичи заявила, что военная активность России, а также Китая и Северной Кореи вызывает "серьезное беспокойство".

Министерство обороны Японии опубликовало карту, показывающую траекторию полета российских самолетов на западном побережье над Японским морем. В ней говорится о том, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождались двумя истребителями Су-35 и сначала летели в сторону японского острова Садо, а затем повернули на север.

"Россия ежедневно проводит военные операции вокруг нашей страны, одновременно осуществляя вторжение в Украину, – такова реальность", – прокомментировал министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.