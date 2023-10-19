Єгипет погодився пропустити у сектор Гази 20 вантажівок із гуманітарною допомогою

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі та президент США Джо Байден домовилися про разове доставлення гуманітарної допомоги до Гази, Єгипет погодився пропустити лише 20 вантажівок. Офіційне повідомлення офісу президента Єгипту цитує CNN.

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У ході телефонної розмови Байден та Ас-Сісі обговорили пропуск гуманітарної допомоги у сектор Гази через прикордонний перехід Рафах, йдеться у заяві президента Єгипту.

Президент США також повідомив журналістам, що Ас-Сісі погодився пропустити через кордон у сектор Гази 20 вантажівок.

Як повідомив офіс Ас-Сісі, Байден висловив йому подяку та вдячність за зусилля щодо досягнення миру та стабільності в регіоні.

Єгипет після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль і початку військової операції у відповідь ЦАХАЛ відмовляється від пропозицій організувати гуманітарний коридор із сектору Гази для палестинців.

На кордоні Єгипту та сектору Гази діє єдиний контрольно-пропускний пункт Рафах, у звичайний час його пропускна спроможність становить близько 400 осіб на день.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники від 150 до 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

МОЗ Гази повідомляє, що з початку війни в секторі приблизно 3500 убитих і понад 12 000 поранених (у цих даних не враховуються не менше як 1500 терористів ХАМАС, ліквідованих на території Ізраїлю).

Сили оборони Ізраїлю попередили цивільне населення північної частини сектору Гази, що їм потрібно евакуюватися на південь, оскільки ЦАХАЛ планує операцію проти терористів ХАМАС та ісламського джихаду.

За даними ООН, понад мільйон осіб цивільного населення сектора Гази вже залишили свої будинки. Більш ніж 400 000 з них перебувають у сховищах, які організовані міжнародними організаціями та розраховані на набагато меншу кількість біженців.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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