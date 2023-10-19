Египет согласился пропустить в сектор Газа 20 грузовиков с гуманитарной помощью

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о разовой доставке гуманитарной помощи в Газу, Египет согласился пропустить только 20 грузовиков. Официальное сообщение офиса президента Египта цитирует CNN.

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В ходе телефонного разговора Байден и аль-Сиси обсудили пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа через пограничный переход Рафах, говорится в заявлении президента Египта.

Президент США также сообщил журналистам, что Сиси согласился пропустить через границу в сектор Газа 20 грузовиков.

Как сообщил офис аль-Сиси, Байден выразил ему благодарность и признательность за усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

Египет после нападения террористов ХАМАС на Израиль и начала ответной военной операции ЦАХАЛ отказывается от предложений организовать гуманитарный коридор из сектора Газа для палестинцев.

На границе Египта и сектора Газа действует единственный контрольно-пропускной пункт Рафах, в обычное время его пропускная способность составляет около 400 человек в день.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

Минздрав Газы сообщает, что с начала войны в секторе примерно 3500 убитых и свыше 12000 раненых (в этих данных не учитываются не менее 1500 террористов ХАМАС, ликвидированных на территории Израиля).

Силы обороны Израиля предупредили гражданское население северной части сектора Газа, что им нужно эвакуироваться на юг, так как ЦАХАЛ планирует наземную операцию против террористов ХАМАС и Исламского джихада.

По данным ООН, более миллиона гражданских жителей сектора Газа уже покинули свои дома. Более 400 000 из них находятся в убежищах, которые организованы международными организациями и рассчитаны на гораздо меньшее количество беженцев.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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