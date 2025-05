Замах на Трампа та розслідування про фентаніл. Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії

У списку лауреатів цьогорічної премії є Reuters, The New York Times, The Washington Post та інші американські медіа

Редакція The Baltimore Banner святкує перемогу (Фото: ЕРА/JERRY JACKSON)

Лауреатами Пулітцерівської премії у 2025 році стали інформаційне агентство Reuters, а також газети The New York Times та The Wall Street Journal. Ці медіа отримали нагороди за розслідування про міжнародну торгівлю хімічними речовинами, висвітлення закордонних воєн і про липневий замах на президента США Дональда Трампа.

Reuters отримало Пулітцерівську премію за журналістське розслідування про міжнародну торгівлю хімікатами, які використовуються для виробництва фентанілу — наркотику, що спричинив смертельну кризу в США, забравши життя близько 450 000 людей. У своїй серії матеріалів "Фентаніловий експрес" журналісти Reuters з'ясували, що китайські хімічні речовини, які постачаються для виробництва фентанілу, доступні й дешеві, а влада США не може зупинити їх постачання.

Це вже 13-та Пулітцерівська премія для Reuters з 2008 року.

Серед інших лауреатів — газета The New York Times, яка отримала чотири премії, і журнал The New Yorker з трьома нагородами, здебільшого за висвітлення закордонних воєн. The New York Times також отримала нагороду за висвітлення фентанілової кризи у співпраці з The Baltimore Banner.

The New York Times загалом здобула 139 Пулітцерівських премій, що є рекордним показником з 1917 року. Серед її нагород — премія за фоторепортаж про замах на Трампа, а також за дослідження війни в Афганістані й конфлікту в Судані.

The New Yorker отримав нагороду за коментарі, фотографії та аудіорепортажі.

Газета The Washington Post отримала премію за висвітлення новин про замах на Трампа. Також було відзначено карикатуристку Енн Телнес за її протест проти редакційних рішень.

ProPublica отримала нагороду за розслідування випадків смерті вагітних жінок через відмову медиків надавати допомогу через страх порушити закони про аборти.

The Wall Street Journal перемогла в номінації "Національний репортаж" за дослідження змін в житті Ілона Маска.

Також спеціальну відзнаку отримав покійний Чак Стоун за висвітлення руху за громадянські права афроамериканців.

У категорії "Мистецтво та література" перемогли Персіваль Еверетт, Едда Л. Філдс-Блек та Бранден Джейкоб-Дженкінс за свої твори, які розповідають про афроамериканську історію та культуру.

У 2022 році усіх українських журналістів відзначили спеціальною нагородою Пулітцерівської премії 2022 року за роботу під час повномасштабного вторгнення Росії.

2023 року Пулітцерівську премію здобули українські співробітники Associated Press Мстислав Чернов, Євген Малолєтка, Василина Степаненко, а також Лорі Хіннант, які опублікували серію робіт, присвячених окупованому Маріуполю.

У 2024 році українців серед лауреатів не було, проте був російський опозиційний лідер і оглядач Washington Post Володимир Кара-Мурза.