Покушение на Трампа и расследование о фентаниле. Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

В списке лауреатов премии этого года есть Reuters, The New York Times, The Washington Post и другие американские медиа

Редакция The Baltimore Banner празднует победу (Фото: ЕРА/JERRY JACKSON)

Лауреатами Пулитцеровской премии в 2025 году стали информационное агентство Reuters, а также журналы The New York Times и The Wall Street Journal. Эти медиа получили награды за расследование о международной торговле химическими веществами, освещение зарубежных войн и об июльском покушении на президента США Дональда Трампа.

Reuters получило Пулитцеровскую премию за журналистское расследование о международной торговле химикатами, которые используются для производства фентанила — наркотика, повлекшего смертельный кризис в США, унеся жизни около 450 000 человек. В своей серии материалов "Фентаниловый экспресс" журналисты Reuters выяснили, что китайские химические вещества, поставляемые для производства фентанила, доступные и дешевые, а власти США не могут остановить их снабжение.

Это уже 13-я Пулитцеровская премия для Reuters с 2008 года.

Среди других лауреатов — газета The New York Times, получившая четыре премии, и журнал The New Yorker с тремя наградами, в основном за освещение зарубежных войн. The New York Times также получила награду за освещение фентанилового кризиса в сотрудничестве с The Baltimore Banner.

The New York Times в целом получила 139 Пулитцеровских премий, что является рекордным показателем с 1917 года. Среди ее наград – премия за фоторепортаж о покушении на Трампа, а также за исследование войны в Афганистане и конфликт в Судане.

The New Yorker получил награду за комментарии, фотографии и аудиорепортажи.

Газета The Washington Post получила премию за освещение новостей о покушении на Трампа. Также была отмечена карикатуристка Энн Телнес за ее протест против редакционных решений.

ProPublica получила награду за расследование случаев смерти беременных женщин из-за отказа медиков оказывать помощь из-за страха нарушить законы об абортах.

The Wall Street Journal победила в номинации "Национальный репортаж" за исследование изменений в жизни Илона Маска.

Также специальное отличие получил покойный Чак Стоун за освещение движения за гражданские права афроамериканцев.

В категории "Искусство и литература" победили Персиваль Эверетт, Эдда Л. Филдс-Блэк и Бранден Джейкоб-Дженкинс за свои работы, рассказывающие об афроамериканской истории и культуре.

В 2022 году все украинские журналисты были отмечены специальной наградой Пулитцеровской премии 2022 года за работу во время полномасштабного вторжения России.

В 2023 году Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники Associated Press Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василина Степаненко, а также Лори Хиннант, опубликовавшие серию работ, посвященных оккупированному Мариуполю.

В 2024 году украинцев среди лауреатов не было, однако был российский оппозиционный лидер и обозреватель Washington Post Владимир Кара-Мурза.