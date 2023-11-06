Лайнер Boeing 737, який прямував рейсом LY5108 Тбілісі – Тель-Авів, приземлився в Ізраїлі під час масованої ракетної атаки з сектору Гази вночі 5 листопада. Про це повідомило ізраїльське видання חדשות ישראל בטלגרם.

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На відео літак авіакомпанії El Al сідає під час ракетного обстрілу Тель-Авіва і роботи ППО "Залізний купол".

За даними Flightradar24, літак прибув із затримкою, сідав о 22:30 за місцевим часом.

28 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде у секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

2 листопада Нетаньягу заявив про "дуже вражаючі" успіхи ізраїльської армії в наземній операції у секторі Гази. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.

3 листопада ЦАХАЛ опублікував відео перехоплення ракети, яка була випущена по Ізраїлю з території Ємену ще 31 жовтня.

5 листопада ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини.

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