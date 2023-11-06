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Лайнер Boeing приземлился в Израиле во время массированной ракетной атаки из Газы – видео видео

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06.11.2023, 13:27
Работа израильской системы ПВО "Железный Купол" (Фото - EPA)
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Лайнер Boeing 737, следовавший рейсом LY5108 Тбилиси – Тель-Авив, приземлился в Израиле во время массированной ракетной атаки из сектора Газа ночью 5 ноября. Об этом сообщило израильское издание חדשות ישראל בטלגרם.

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На видео самолет авиакомпании El Al садится во время ракетных обстрелов Тель-Авива и работы ПВО "Железный купол".

По данным Flightradar24, самолет прибыл с задержкой, садился в 22:30 по местному времени.

Траєкторія посадки лайнера в Ізраїлі
  • 28 октября 2023 г. премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
  • 2 ноября Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах израильской армии в наземной операции в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ зашел уже дальше, чем на окраины Газы.
  • 3 ноября ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата ракеты, выпущенной по Израилю с территории Йемена еще 31 октября.
  • 5 ноября израильские военные заявили, что полностью оцепили город Газа и разделили анклав на две части.
Ульяна Кричковская
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