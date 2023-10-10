В мережі з'явилися кадри роботи ППО в ізраїльському місті Ашкелон — відео

В мережі з’явилися кадри роботи ізраїльської системи ППО під час сьогоднішнього обстрілу міста Ашкелон.

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На кадрах видно, як система "Залізний купол" відбиває атаку бойовиків ХАМАСу.

Також з’явилися кадри запуску ракет у напрямку Ашкелона зі сторони сектору Гази.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектору Гази на південь Ізраїлю. Того ж дня уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.

8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль.

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