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В мережі з'явилися кадри роботи ППО в ізраїльському місті Ашкелон — відео видео

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10.10.2023, 19:05
Робота ППО Ізраїлю в місті Ашкелон
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В мережі з’явилися кадри роботи ізраїльської системи ППО під час  сьогоднішнього обстрілу міста Ашкелон.

В мережі з'явилися кадри роботи ППО в ізраїльському місті Ашкелон — відео

На кадрах видно, як система "Залізний купол" відбиває атаку бойовиків ХАМАСу.

Також з’явилися кадри запуску ракет у напрямку Ашкелона зі сторони сектору Гази.

 

  • 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектору Гази на південь Ізраїлю. Того ж дня уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.
  • 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль.

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Калінін Артемій
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війнаІзраїльракетаЗалізний куполХАМАСппоАшкелон
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