В сети появились кадры работы ПВО в израильском городе Ашкелон — видео

В сети появились кадры работы израильской системы ПВО во время сегодняшнего обстрела города Ашкелон.
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На кадрах видно, как система "Железный купол" отражает атаку боевиков ХАМАСа.
Также появились кадры запуска ракет в направлении Ашкелона со стороны сектора Газа.
- 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
- 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
- 9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.
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