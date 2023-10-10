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В сети появились кадры работы ПВО в израильском городе Ашкелон — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 19:05
Работа ПВО Израиля в городе Ашкелон
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В сети появились кадры работы израильской системы ПВО во время сегодняшнего обстрела города Ашкелон.

В сети появились кадры работы ПВО в израильском городе Ашкелон — видео

На кадрах видно, как система "Железный купол" отражает атаку боевиков ХАМАСа.

Также появились кадры запуска ракет в направлении Ашкелона со стороны сектора Газа.

  • 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
  • 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
  • 9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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Калинин Артемий
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