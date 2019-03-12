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12.03.2019, 23:16

148 ударов плетью и 10 лет тюрьмы: Иран покарал правозащитницу

Фото: EPA

В целом суд назначил Насрин Сотуде семь различных приговоров

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Суд в Иране назначил правозащитнице Насрин Сотуде наказание в виде лишения свободы на 10 лет, добавив этот срок к 5-летнему заключения, которое женщина уже отбывает, признанная виновной в шпионаже. Также ей назначили 148 ударам плетью за то, что она пришла в суд без хиджаба. Об этом сообщает France 24.

В целом суд назначил семь различных приговоров Сотуде, но отбывать она будет крупнейший из них - 10-летний.

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Правозащитницу признали виновной в антигосударственной пропаганде, заговоре против нацбезопасности Ирана, нарушении общественного порядка и по ряду других пунктов.

55-летняя Сотуде защищала права оппозиционных активистов в Иране, в частности женщин, которые протестовали против обязанности носить хиджаб в общественных местах, а также несовершеннолетних, осужденных к смертной казни.

В 2012 году за свою правозащитную деятельность Сотуде получила премию Европарламента имени Сахарова.

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Теги: Насрин Сотуде, Иран, правозащитники, приговор
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