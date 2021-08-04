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1,7 млрд фунтов. Защитники Стоунхенджа добились запрета на постройку туннеля у памятника

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 00:25
1,7 млрд фунтов. Защитники Стоунхенджа добились запрета на постройку туннеля у памятника - Фото
Стоунхендж (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

В Великобритании участники кампании по защите Стоунхенджа выиграли судебный процесс против строительства автодорожного туннеля возле уникального исторического памятника. Об этом сообщает BBC.

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Проект Highways England стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов был призван сократить загруженность трассы A303, но защитники Стоунхенджа заявили, что это пагубно скажется на объекте всемирного наследия.

В 2020 году правительство одобрило планы создания туннеля длиной 3,2 км возле памятника в графстве Уилтшир. Работы должны были начаться в 2023 году и закончиться через пять лет.

Постановление судьи означает отмену решения министра транспорта Гранта Шэппса.

В своем постановлении судья признал решение Шэппса незаконным по двум причинам.

Во-первых, он обнаружил, что в процессе принятия решений правительство не учло воздействие строительства на каждый отдельный объект памятника.

Во-вторых, судья считает, что Шэппс не рассмотрел альтернативные варианты решения в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии и общим правом.

Представитель Министерства транспорта сказал: "Мы разочарованы приговором и внимательно его изучаем, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях".

В 2020 году фонд Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS) выделил 50 000 фунтов стерлингов, необходимых для судебного пересмотра в Высоком суде.

СПРАВКА. Стоунхендж – внесенное в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери.

Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из вертикально стоящих камней (менгиров). Он находится в центре самого комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии.

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Наталия Медведева
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стоунхендж археология памятник
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