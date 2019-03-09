300 гр в день: в КНДР снизили норму продуктов на человека

Ким Чен Ын (фото - EPA) Фото: EPA

В Северной Корее снизили продовольственный паек до 300 граммов. Об этом сообщил глава представительства немецкой гуманитарной организации Deutsche Welthungerhilfe в КНДР Ларс Дюеркоп передает Deutsche Welle.

Дюеркоп констатировал катастрофическую нехватку продовольствия в Северной Корее вследствие рекордного неурожая 2018 года, вызванного наводнением и сильной жарой.

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В связи с чрезвычайной ситуацией власти КНДР сокращают суточный продовольственный паек для людей с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля.

По словам Дюеркопа, дети, женщины и старики освобождены от этого ограничения. Он добавил, что те, у кого есть деньги, могут купить другие продукты на небольших рынках.

Ранее сегодня сообщалось, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску ракеты в ближайшем будущем. Пока невозможно установить - Пхеньян собирается запустить военную межконтинентальную баллистическую ракету или ракету со спутником.