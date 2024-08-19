48% взрослых американцев положительно относятся к Харрис – опрос
Около половины взрослых американцев имеют очень или в некоторой степени положительное отношение к вице-президенту Камале Харрис, которая борется за президентское кресло. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
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Так, согласно им, 48% взрослых американцев весьма положительно или скорее положительно относятся к Харрис. Это гораздо больше, нежели 39%, которые были зафиксированы у нее в начале лета – до того, как плохое выступление действующего президента США Джо Байдена на дебатах привело к его выходу из гонки.
Такой показатель свидетельствует не только о росте одобрения Харрис по сравнению с ее личным рейтингом, но и относительно рейтинга Байдена перед его выходом из гонки. Тогда 38% американцев утверждали, что имеют о нем положительное мнение.
В то же время результаты опроса продемонстрировали, что к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу положительно относится 41% взрослых американцев.
Опрос 1164 взрослых американцев был проведен 8-12 августа 2024 года с использованием выборки, взятой из панели AmeriSpeak Panel NORC, которая разработана, чтобы представить население США. Ошибка выборки для всех респондентов составляет плюс-минус 3,8%.
- 13 августа 2024 года в интервью американскому бизнесмену Илону Маску Трамп раскритиковал Харрис, назвав ее "такой же некомпетентной, как и Байден".
- 14 августа стало известно, что Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов.
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