48% взрослых американцев положительно относятся к Харрис – опрос

Камала Харрис (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Около половины взрослых американцев имеют очень или в некоторой степени положительное отношение к вице-президенту Камале Харрис, которая борется за президентское кресло. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Так, согласно им, 48% взрослых американцев весьма положительно или скорее положительно относятся к Харрис. Это гораздо больше, нежели 39%, которые были зафиксированы у нее в начале лета – до того, как плохое выступление действующего президента США Джо Байдена на дебатах привело к его выходу из гонки.

Такой показатель свидетельствует не только о росте одобрения Харрис по сравнению с ее личным рейтингом, но и относительно рейтинга Байдена перед его выходом из гонки. Тогда 38% американцев утверждали, что имеют о нем положительное мнение.

В то же время результаты опроса продемонстрировали, что к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу положительно относится 41% взрослых американцев.

Опрос 1164 взрослых американцев был проведен 8-12 августа 2024 года с использованием выборки, взятой из панели AmeriSpeak Panel NORC, которая разработана, чтобы представить население США. Ошибка выборки для всех респондентов составляет плюс-минус 3,8%.

13 августа 2024 года в интервью американскому бизнесмену Илону Маску Трамп раскритиковал Харрис, назвав ее "такой же некомпетентной, как и Байден".

14 августа стало известно, что Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов.

Читайте также: Харрис намекнула, что Трамп – "трус". Его штаб бурно отзеркалил ответ