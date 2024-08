48% дорослих американців позитивно ставляться до Гарріс – опитування

Камала Гарріс (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Близько половини дорослих американців мають дуже або певною мірою позитивне ставлення до віцепрезидентки Камали Гарріс, яка бореться за президентське крісло. Про це свідчать результати нового опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Так, згідно з ними, 48% дорослих американців дуже позитивно або радше позитивно ставляться до Гарріс. Це значно більше, ніж 39%, які були зафіксовані у неї на початку літа – до того, як поганий виступ чинного президента США Джо Байдена на дебатах призвів до його виходу з перегонів.

Такий показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс, порівнюючи з її особистим рейтингом, але й відносно з рейтингом Байдена перед його виходом з перегонів. Тоді 38% американців стверджували, що мають про нього позитивну думку.

Водночас результати опитування продемонстрували, що до кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа позитивно ставиться 41% дорослих американців.

Опитування 1164 дорослих американців було проведено 8-12 серпня 2024 року з використанням вибірки, взятої з панелі AmeriSpeak Panel NORC, яка розроблена, щоб репрезентувати населення США. Похибка вибірки для всіх респондентів становить плюс-мінус 3,8%.

13 серпня 2024 року в інтерв'ю американському бізнесмену Ілону Маску Трамп розкритикував Гарріс, назвавши її "такою самою некомпетентною, як і Байден".

14 серпня стало відомо, що Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів.

Читайте також: Гарріс натякнула, що Трамп є "боягузом". Його штаб бурхливо віддзеркалив відповідь