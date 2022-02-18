UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Агрессия России. США поставят Польше 250 танков Abrams – самые современные версии

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 16:33
Агрессия России. США поставят Польше 250 танков Abrams – самые современные версии - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

США объявили о поставках танков Abrams в Польшу на фоне эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе поездки в Варшаву сообщил о запланированной продаже Польше 250 танков Abrams.

Это будет сделано в рамках шагов Вашингтона по укреплению обороны ключевого восточноевропейского союзника на фоне растущей угрозы войны между соседними с Польшей Украиной и Россией.

"Это самая современная версия Abrams, и она обеспечит Польшу передовым танковым потенциалом", – сказал Остин.

Он отметил, что танки Abrams укрепят оперативную совместимость союзников НАТО с польскими вооруженными силами.

  • 7 февраля сообщалось, что НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны. 
  • Затем в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных совместных военных учений.
  • 10 февраля Столтенберг подчеркивал, что, помимо боевых контингентов НАТО в Польше и странах Балтии, аналогичные подразделения могут появиться и в Румынии – на побережье Черного моря.
  • 30 стран-членов НАТО письменно утвердили решение разместить военные контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии.

Читайте также: "На восточном фланге неспокойно": Тезисы мюнхенского доклада 2022 года – DW

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша нато танки Ллойд Остин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 