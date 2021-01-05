Алиев назвал Шушу культурной столицей Азербайджана и поручил построить в Карабахе аэропорт

Город Шуша является культурной столицей не только Карабаха, но и всего Азербайджана. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает azertag.az.

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По его словам, уже начаты работы по восстановлению города – в планах провести реставрацию и восстановить исторический облик Шуши.

Также Алиев заявил, что уже поручил строительство международного аэропорта в Физули – этот город находится близко к Шуше.

"Мы должны ездить туда, когда захотим, так и будет. Строительство Физулинского международного аэропорта создаст возможности для приглашения в Шушу иностранных гостей. Потому что, приехав туда, можно будет в кратчайший срок попасть в Шушу", – заявил он.

СПРАВКА. Взятие города Шуша стало решающим событием во всем нагорно-карабахском конфликте, в результате чего война закончилась и Азербайджан одержал победу. Он имел стратегическое значение во всей войне, так как находился очень близко к столице непризнанной НКР Степанакерту. День освобождения Шуши, 8 ноября, считается в Азербайджане Днем победы.

8 ноября прошлого года азербайджанские военные взяли город Шуша. Позже, в ночь на 10 ноября, война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля.

10 декабря президент Азербайджана заявил, что Зангезурский, Гейчинский и Иреванский махалы в Армении являются "историческими землями Азербайджана".

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Станислав Стороженко

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