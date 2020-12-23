Алкоголь и наркотики не обнаружены. Опубликованы результаты второго вскрытия тела Марадоны

Второе вскрытие тела легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны показало, что на момент смерти он не употреблял алкоголь или наркотики. Об этом сообщает BBC.

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Согласно результатам аутопсии, у Марадоны были проблемы с почками, сердцем и легкими.

Вскрытие тела футболиста провели в рамках расследования возможной халатности врачей в оказании ему медицинской помощи, которая могла стать причиной смерти.

Первое вскрытие, проведенное в день смерти Марадоны, показало, что он умер от "острого отека легких, вторичного к обострению хронической сердечной недостаточности с дилатационной кардиомиопатией".

Марадона, широко известный как один из величайших футболистов всех времен, перенес успешную операцию по удалению тромба в головном мозге в начале ноября и должен был лечиться от алкогольной зависимости.

25 ноября Диего Марадона умер от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.

После известия о смерти звезды аргентинского футбола на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни людей.

28 ноября стало известно, что прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны. Дело завели и против его личного врача.

Наталия Медведева

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