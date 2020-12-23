Алкоголь и наркотики не обнаружены. Опубликованы результаты второго вскрытия тела Марадоны
Второе вскрытие тела легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны показало, что на момент смерти он не употреблял алкоголь или наркотики. Об этом сообщает BBC.
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Согласно результатам аутопсии, у Марадоны были проблемы с почками, сердцем и легкими.
Вскрытие тела футболиста провели в рамках расследования возможной халатности врачей в оказании ему медицинской помощи, которая могла стать причиной смерти.
Первое вскрытие, проведенное в день смерти Марадоны, показало, что он умер от "острого отека легких, вторичного к обострению хронической сердечной недостаточности с дилатационной кардиомиопатией".
Марадона, широко известный как один из величайших футболистов всех времен, перенес успешную операцию по удалению тромба в головном мозге в начале ноября и должен был лечиться от алкогольной зависимости.
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