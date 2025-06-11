Американское общество разделено из-за депортации – профессор университета Тафтса

Протесты в Лос-Анджелесе (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Общество в США расколото по методам массовой депортации нелегальных мигрантов. Несмотря на то, что большинство американцев одобряют идею "навести с этим порядок", их разделяет вопрос, как это сделать. Такое мнение высказал LIGA.net гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик.

"Одни говорят – правильно, пусть жесткой рукой наведут порядок. Другие – нет, так нельзя, надо по закону, иначе это не США. Должна действовать система сдерживаний и противовесов", – объяснил Дубовик.

Он отметил, что раскол в Америке есть также между федеральными властями и штатами. Губернаторы и их избиратели не хотят, чтобы из-за их председателей вмешивались в местные дела. Есть раскол между преимущественно демократическими мегаполисами и консервативной сельской местностью.

Профессор прогнозирует, что, скорее всего, с протестами наведут порядок, при необходимости введут еще больше нацгвардейцев. Но неизвестно, поддержит ли "федералов" местная полиция. Пока мэр Лос-Анджелеса говорила, что "не будет помогать ловить людей как зверей и бросать в тюрьмы".

Большинство недавних арестов провели на фабриках, когда люди работали, напомнил Дубовик. В штате Калифорния действует сеть организаций, поддерживающих мигрантов.

"Многие мигранты, хотя живут нелегально, не совершили никакого преступления. Они в США годами, десятилетиями. Большая проблема – разделение семей, когда родители нелегально въехали, а их дети родились в США и являются гражданами", – сказал Дубовик.