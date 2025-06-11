Американське суспільство розділене через депортації – професор університету Тафтса

Протести в Лос-Анджелесі (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Суспільство у США розколоте щодо методів масової депортації нелегальних мігрантів. Попри те, що більшість американців схвалюють ідею "навести з цим лад", їх розділяє питання, як це зробити. Таку думку в коментарі Liga.net висловив гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик.

"Одні кажуть – правильно, хай жорсткою рукою наведуть лад. Інші – ні, так не можна, треба за законом, інакше це не США. Має діяти система стримувань і противаг", – пояснив Дубовик.

Він зазначив, що розкол в Америці є також між федеральною владою і штатами. Губернатори і їхні виборці не хочуть, щоб через їхні голови втручалися в місцеві справи. Є розкол між переважно демократичними мегаполісами й консервативною сільською місцевістю.

Професор прогнозує, що, найімовірніше, з протестами наведуть лад, за потреби введуть ще більше нацгвардійців. Але невідомо, чи підтримає "федералів" місцева поліція. Поки мер Лос-Анджелеса казала, що "не допомагатиме ловити людей, як звірів, і кидати у в’язниці".

Більшість недавніх арештів провели на фабриках, коли люди працювали, нагадав Дубовик. У штаті Каліфорнія діє мережа організацій, які підтримують мігрантів.

"Багато з мігрантів, хоча живуть нелегально, не вчинили жодного злочину. Вони у США роками, десятиліттями. Велика проблема – розділення сімей, коли батьки нелегально в’їхали, а їхні діти народилися у США і є громадянами", – сказав Дубовик.