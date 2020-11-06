Антитела и стероиды, без ремдесивира. Как ВОЗ собирается лечить COVID-19 – Reuters

Всемирная организация здравоохранения планирует разработать новые экспериментальные препараты, в том числе и противовирусные

Всемирная организация здравоохранения разработала схему поставок лекарств для лечения COVID-19 в небогатых странах. В ней делается упор на антитела и стероиды, параллельно с этим исключается лечение ремдисивиром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ВОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Агентство сообщает, что "первоочередной задачей для ВОЗ" является обеспечение стран лекарствами на основе моноклональных антител, а также увеличение закупок и распространения дешевого стероидного препарата дексаметазона.

Ремдесивир не упоминается в числе приоритетных препаратов, пишет Reuters.

Ранее промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19 под эгидой ВОЗ показали, что получившие известность и зачастую широко применяемые ремдесивир и еще три лекарства "оказывают незначительное" или "не оказывают никакого" влияния на течение болезни у госпитализированных и их выживаемость.

В документе говорится, что, несмотря на нехватку средств, ВОЗ "стремится преобразовать методику лечения" и распространить к 2022 году сотни миллионов наборов лекарств от COVID-19 в бедные страны.

Отмечается, что организация планирует курировать разработку новых экспериментальных препаратов, в том числе и противовирусных.

2 мая 2020 года ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.

Тогда же часть медиков усомнилась в его пользе при лечении тяжелобольных COVID-19, но заявила, что при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".

Позднее, в октябре этого года, в ВОЗ отметили, что на сегодня есть только одно лекарство, действительно эффективное против COVID-19 в тяжелой форме – дексаметазон.

Читайте также: ВОЗ – Массовой вакцинации от COVID-19 в 2021-м не будет: "молодых и здоровых" привьют позже

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.