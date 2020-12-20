Apple останавливает сотрудничество с заводом в Индии, где произошли погромы из-за зарплат

Американская компания Apple решила приостановить сотрудничество с заводом в Индии, на котором недавно произошли погромы из-за невыплаты им заработной платы. Об этом сообщает Bloomberg.

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Компания решила не давать новых заказов поставщику Wistron до тех пор, пока они не устранят проблемы, вызвавшие беспорядки. Предварительные результаты расследования показали, что поставщик техники не внедрил надлежащие процессы управления рабочим временем. Это привело к задержкам выплат некоторым сотрудникам.

Wistron уже предприняла меры, чтобы исправить эту ситуацию. Apple будет следить за их успехами. Ранее Apple и ее поставщиков критиковали за плохие условия труда в Китае.

14 декабря в индийском городе Нарсапур на заводе, где производят технику марки iPhone, вспыхнули беспорядки – почти 2000 сотрудников били стекла, крушили мебель и жгли автомобили.

Владислав Сердюк

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