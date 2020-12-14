Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив

В индийском городе Нарсапур на заводе, где производят технику марки iPhone, вспыхнули беспорядки – почти 2000 сотрудников били стекла, крушили мебель и жгли автомобили из-за неполной выплаты им заработной платы, пишет The Times of India.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Работники были возмущены тем, что фактические зарплаты по итогам месяца отличались от тех, что были обещаны им изначально.

Например, выпускникам инженерного факультета обещали 21 000 рупий/месяц (около 8000 грн. – ред.), а после зарплата снизилась до 12 000 – 16 000 рупий. Доход других работников и вовсе упал до 8000 рупий.

Руководство завода комментировать ситуацию отказалось.

Смотрите также: В Индии обрушился пятиэтажный дом – в ловушке оказались около 70 человек: видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Индия, видео, завод, погромы, Wistron
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Из-за зарплаты. В Индии вспыхнули погромы на заводе по производству iPhone: видео
Из-за зарплаты. В Индии вспыхнули погромы на заводе по производству iPhone: видео
От украинского завода. ВМС получили новый плавучий причал для катеров – видео
От украинского завода. ВМС получили новый плавучий причал для катеров – видео
SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом: SXM-7 уже на орбите – видео
SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом: SXM-7 уже на орбите – видео
Экономика Бизнес-неделя. Локдаун 2.0, суперреактор в Китае, Коломойский и $3,5 млрд за Мотор Сич
Шесть впечатляющих тоннелей и мостов под водой со всего мира. Фото
Транспорт Шесть впечатляющих тоннелей и мостов под водой со всего мира. Фото
Венедиктова открыла дело против депутата Новинского – РБК-Украина
Экономика Венедиктова открыла дело против депутата Новинского – РБК-Украина
Популярное
фото/видео
Из-за зарплаты. В Индии вспыхнули погромы на заводе по производству iPhone: видео
Из-за зарплаты. В Индии вспыхнули погромы на заводе по производству iPhone: видео
От украинского завода. ВМС получили новый плавучий причал для катеров – видео
От украинского завода. ВМС получили новый плавучий причал для катеров – видео 13.12.20, 20:36
SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом: SXM-7 уже на орбите – видео
SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом: SXM-7 уже на орбите – видео 13.12.20, 19:14
Футбол. Малиновский вернулся после коронавируса и сразу же забил в Серии А – видео
Футбол. Малиновский вернулся после коронавируса и сразу же забил в Серии А – видео 13.12.20, 18:31
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 