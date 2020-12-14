Из-за зарплаты. В Индии вспыхнули погромы на заводе по производству iPhone: видео

В индийском городе Нарсапур на заводе, где производят технику марки iPhone, вспыхнули беспорядки – почти 2000 сотрудников били стекла, крушили мебель и жгли автомобили из-за неполной выплаты им заработной платы, пишет The Times of India.

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Работники были возмущены тем, что фактические зарплаты по итогам месяца отличались от тех, что были обещаны им изначально.

Например, выпускникам инженерного факультета обещали 21 000 рупий/месяц (около 8000 грн. – ред.), а после зарплата снизилась до 12 000 – 16 000 рупий. Доход других работников и вовсе упал до 8000 рупий.

Руководство завода комментировать ситуацию отказалось.

В сентябре 2020 года хасиды устроили беспорядки в Умани из-за карантинных ограждений – видео.

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