Асад назвал Трампа лучшим американским президентом в истории

Поддерживаемый Россией сирийский президент Башар Асад считает, что в истории США не было президента лучше Дональда Трампа. Об этом он рассказал в обширном интервью национальным каналам, пишет Sana.
"...Не потому, что его политика хороша, а потому, что он самый прозрачный президент", - сказал Асад.
Смотрите видео: Трамп назвал Зеленского президентом России
Он объяснил свою точку зрения: якобы все американские лидеры "представляют собой группу преступников, которые выражают интересы американских лобби" - крупных оружейных и нефтяных компаний, но при этом "Трамп не пытается завуалировать свои намерения, а говорит со всей прозрачностью".
"Он говорит - "мы хотим нефти", "мы хотим от того-то избавиться", "мы хотим предоставлять услуги за деньги". А что может быть лучше прозрачности?" - сказал сирийский диктатор.
Читайте также: Трамп сказал, что его отец родился в Германии, но это неправда