Асад назвал Трампа лучшим американским президентом в истории

Башар Асад (фото - ЕРА)

Поддерживаемый Россией сирийский президент Башар Асад считает, что в истории США не было президента лучше Дональда Трампа. Об этом он рассказал в обширном интервью национальным каналам, пишет Sana.

"...Не потому, что его политика хороша, а потому, что он самый прозрачный президент", - сказал Асад.

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Он объяснил свою точку зрения: якобы все американские лидеры "представляют собой группу преступников, которые выражают интересы американских лобби" - крупных оружейных и нефтяных компаний, но при этом "Трамп не пытается завуалировать свои намерения, а говорит со всей прозрачностью".

"Он говорит - "мы хотим нефти", "мы хотим от того-то избавиться", "мы хотим предоставлять услуги за деньги". А что может быть лучше прозрачности?" - сказал сирийский диктатор.

1 сентября 2019 года Трампа спросили о сорвавшейся поездке в Польшу. В ответ на вопрос, есть ли у него, что сказать жителям страны, которая отмечала в этот день годовщину начала Второй мировой войны, Трамп поздравил поляков

Трамп лично блокировал военную помощь Украине, заявил в показаниях Конгрессу топ-эксперт Совнацбеза США Александр Виндман.

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