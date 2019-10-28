Оговорка по Трампу: назвал Зеленского президентом России - видео

Сегодня, 28 октября, президент США Дональд Трамп по ошибке назвал Владимира Зеленского "новым российским президентом". Оговорка прозвучала во время общения Трампа с журналистами. Транскрипция брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Президент США отвечал на вопрос о расследовании демократами возможного давления, которое он оказывал на Зеленского во время телефонного разговора.

В частности он сказал: "Итак, в двух словах, разоблачитель написал ложное сообщение о разговоре. Теперь они не хотят говорить о разоблачителе, потому что не думали, что я собираюсь обнародовать тот разговор. Когда я обнародовал разговор, я нарушил деятельность Шиффа. И чтобы выразить свое мнение, российский - как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление. Там не было ничего. На него не оказывалось никакого давления. Никакого".

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.