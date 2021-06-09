Медицина | Аспирин бесполезен для лечения госпитализированных больных с COVID-19: исследование
Аспирин не улучшает выживаемость госпитализированных с COVID-19 пациентов, и назначать его, если такой пациент не принимал препарат по другим причинам до коронавируса, нет нужды. К такому выводу после масштабного исследования по средним и тяжелым случаям коронавирусной болезни пришли британские медики.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Пациенты с ковидом подвержены повышенному риску тромбозов, особенно в легких. В начале пандемии в некоторые протоколы лечения был включен дешевый и доступный везде аспирин, который широко используется для снижения свертываемости крови при других заболеваниях.
С ноября 2020-го по март 2021 года в исследование включили около 15 000 пациентов: 7351 получал аспирин (150 мг раз в сутки), 7541 проходил лечение без этого препарата.
Медики пишут, что не удалось обнаружить доказательства, что лечение аспирином снижает смертность у таких больных или уберегает их от попадания на ИВЛ. Не было значимой разницы в 28-дневной смертности (17% в группе "аспирин" и 17% – в плацебо-группе).
У получавших аспирин пациентов была немного меньшая продолжительность госпитализации (в среднем 8 дней по сравнению с 9 днями у плацебо-группе), и большая часть была выписана живыми спустя 28 дней (75% против 74%).
Читайте также: Старый добрый аспирин. Ученые выяснили, в чем опасность популярного препарата
"Этого, по-видимому, недостаточно, чтобы оправдать широкое применение аспирина у госпитализированных с COVID-19. <...> Досадно, что он не оказал серьезного воздействия на этих пациентов. Вот почему так важны крупные рандомизированные исследования: чтобы установить, какие методы лечения реально работают, а какие нет", – пришли к выводу авторы из Оксфордского университета.
На каждые 1000 пациентов, получавших аспирин, примерно у шести наблюдалось сильное кровотечение, но примерно на шесть пациентов меньше среди получавших препарат получили тромбоэмболию (тромбоз).
Выводов о влиянии аспирина на состояние больных с легкими случаями COVID-19 пока нет.
- Ученые еще в 2018-м объяснили, почему вредно пить аспирин "для профилактики".
- В МОЗ объяснили, кто и где получит вторую дозу вакцины против коронавируса.
- Риск госпитализации от Δ-штамма коронавируса почти втрое выше, чем от "первого" мутанта.
Читайте также: Куда в организме попадает аденовирус вакцины AstraZeneca: исследование у человека и мышей
Комментарии