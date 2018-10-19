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19.10.2018, 21:40

Ассанж подал в суд на правительство Эквадора

Ассанж подал в суд на правительство Эквадора - Фото
Джулиан Ассанж (фото - twitter.com/wikileaks)

Со-основатель WikiLeaks обвинил правительство страны в нарушении своего права на общение

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Один из основателей WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск в суд против правительства Эквадора. Об этом сообщается в заявлении WikiLeaks в Twitter.

В своем иске Ассанж обвинил правительство страны в нарушении своего права на общение. В частности, посольство отказало во встрече с Ассанжем старшему юрисконсульту Human Rights Watch Дайне ПоКемпнер, а также не разрешило несколько встреч с адвокатами.

Как отмечается, защитники планируют оспорить специальный протокол поведения, который "ставит политическое убежище Ассанжа в зависимость от цензуры его свободы мнений и слова".

Согласно протоколу, людям, которые хотят видеть Ассанжа, необходимо предоставлять свои личные данные, в частности серийные номера и коды IMEI их телефонов и планшетов и имена в социальных сетях. При этом Эквадор может передавать эти данные другим учреждениям.

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18 октября стало известно, что с документов, касающихся предоставления Джулиану Ассанжу гражданства Эквадора, сняли гриф "секретно". О том, что основатель WikiLeaks получил гражданство Эквадора, стало известно в январе, информацию подтверждала занимавшая пост главы МИД Мария Фернанда Эспиноса. Ассанж также является гражданином Австралии.

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Теги: Джулиан Ассанж, эквадор
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