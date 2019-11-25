Ассанжу в тюрьме грозит смертельная опасность, утверждают врачи

Джулиан Ассанж в мае 2017 года (фото - ЕРА)

Консилиум из нескольких десятков врачей установил, что 48-летнему основателю портала секретной информации из анонимных источников WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит смертельная опасность. Об этом они пишут в письме руководителю МВД Британии Прити Пател, сообщил австралийский канал 7 News.

Медики утверждают, что разоблачитель якобы нуждается в срочной помощи и его нужно перевести из тюрьмы строгого режима под Лондоном в университетскую клинику. Они назвали ситуацию "неотложной".

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У Ассанжа в феврале запланированы слушания по запросу США об экстрадиции, однако состояние его здоровья вряд ли позвонит ему принять в них участие, говорят врачи.

В апреле Ассанж был арестован в лондонском посольстве Эквадора, где укрывался с 2012 года. 19 ноября Швеция закрыла дело против Ассанжа. США намерены судить его за публикацию секретных военных документов о Ближнем Востоке.

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