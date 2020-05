Астронавты провели эксперимент с "лизунами" в космосе - видео

Астронавты на МКС провели эксперимент с игрушкой слайм, в простонародье известной как "лизун". Об этом пишет The Sciense Times.

"Лизуна" выпустили не только для веселья, но и для изучения, как микрогравитация воздействует на неньютоновские жидкости. Астронавт ESA Лука Пармитано и его коллега из NASA Кристина Кох вращали слизь в воздухе, выталкивали ее из шприца, играли в пинг-понг и кололи булавкой.

if they ever need volunteers to bring more slime into space, we're available #KCA2020 #NationalAstronomyDay pic.twitter.com/SQc4J1M1XF