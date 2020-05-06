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Астронавты провели эксперимент с "лизунами" в космосе - видео

Астронавты провели эксперимент с "лизунами" в космосе - видео - Фото
Слайм-лизун в космосе на МКС (скриншот видео Nickelodeon, Twitter)
06.05.2020, 15:03

Астронавты NASA и ESA поиграли в космосе со слаймами. Говорят, изучали на "лизунах" воздействие микрогравитации на неньютоновские жидкости

Астронавты на МКС провели эксперимент с игрушкой слайм, в простонародье известной как "лизун". Об этом пишет The Sciense Times.

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"Лизуна" выпустили не только для веселья, но и для изучения, как микрогравитация воздействует на неньютоновские жидкости. Астронавт ESA Лука Пармитано и его коллега из NASA Кристина Кох вращали слизь в воздухе, выталкивали ее из шприца, играли в пинг-понг и кололи булавкой.

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Эксперимент был проведен еще до февральского возвращения астронавтов на Землю. Однако спонсор проекта, детско-юношеский телеканал Nickelodeon, опубликовал видео 3 мая. Продюсеры канала с помощью такой промо-акции хотят популяризировать науку среди молодого поколения.

СПРАВКА. Неньютоновская жидкость – это то материал, вязкость которого изменяется в зависимости от величины приложенного к нему касательного напряжения.

Другими словами, эти материалы являются твердыми, если вы прикладываете к ним внезапную силу, и жидкими, если вы используете устойчивую, медленную силу.

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Марк Сировой
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