Последнее Суперлуние года. Сегодня ночью будет цветочная Луна - трансляция

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В 2020 году уже было три Суперлуния. На последнюю в году, цветочную, Суперлуну можно посмотреть в ночь на 7 мая

В ночь на 7 мая будет цветочное Суперлуние – последнее подобное явление в 2020 году. Об этом сообщает CNET.

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Лучшм временем, чтобы посмотреть на спутник Земли, будет закат, отмечают в издании. Восход Луны можно наблюдать, посмотрев в противоположном от заката Солнца направлении.

Если же облака нарушат ваши планы, то посмотреть на цветочную Луну можно онлайн. Трансляция будет проводиться из Рима в 21:30 по киевскому времени.

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Цветочная Луна получила свое название из альманаха американских фермеров из Штата Мэн 1930-х годов. Они назвали явление, воспевая оду к весне, ведь в это время в их местность цветут растения.

СПРАВКА. Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии.

По данным Royal Museums Greenwich, во время Суперлуния спутник Земли может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем полнолуние в самой дальней точке, апогее.

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Видео - Gian Masi/YouTube

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Теги: суперлуние, Луна, цветочное суперлуние, Flower Moon, трансляция
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