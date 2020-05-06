Последнее Суперлуние года. Сегодня ночью будет цветочная Луна - трансляция

В ночь на 7 мая будет цветочное Суперлуние – последнее подобное явление в 2020 году. Об этом сообщает CNET.

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Лучшм временем, чтобы посмотреть на спутник Земли, будет закат, отмечают в издании. Восход Луны можно наблюдать, посмотрев в противоположном от заката Солнца направлении.

Если же облака нарушат ваши планы, то посмотреть на цветочную Луну можно онлайн. Трансляция будет проводиться из Рима в 21:30 по киевскому времени.

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Цветочная Луна получила свое название из альманаха американских фермеров из Штата Мэн 1930-х годов. Они назвали явление, воспевая оду к весне, ведь в это время в их местность цветут растения.

СПРАВКА. Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии.



По Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии.По данным Royal Museums Greenwich, во время Суперлуния спутник Земли может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем полнолуние в самой дальней точке, апогее.

Крупнейшее Суперлуние года было в апреле. Посмотреть фотографии розовой Луны из разных уголков мира можно по ссылке.

10 апреля сообщалось, что появился проект гигантского телескопа в кратере Луны.

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Видео - Gian Masi/YouTube