Последнее Суперлуние года. Сегодня ночью будет цветочная Луна - трансляция

В ночь на 7 мая будет цветочное Суперлуние – последнее подобное явление в 2020 году. Об этом сообщает CNET.
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Лучшм временем, чтобы посмотреть на спутник Земли, будет закат, отмечают в издании. Восход Луны можно наблюдать, посмотрев в противоположном от заката Солнца направлении.
Если же облака нарушат ваши планы, то посмотреть на цветочную Луну можно онлайн. Трансляция будет проводиться из Рима в 21:30 по киевскому времени.
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Цветочная Луна получила свое название из альманаха американских фермеров из Штата Мэн 1930-х годов. Они назвали явление, воспевая оду к весне, ведь в это время в их местность цветут растения.
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Видео - Gian Masi/YouTube