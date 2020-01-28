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Авиакатастрофа в Афганистане. Американцы забрали тела пилотов

Авиакатастрофа в Афганистане. Американцы забрали тела пилотов - Фото
Фото: twitter.com/pajhwok
28.01.2020, 18:34

Пентагон настаивает: нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате атаки

Представители США забрали с места катастрофы самолета своих Воздушных сил тела двух американских военнослужащих, которые были на борту судна. Об этом АР сообщил неназванный представитель Минобороны США.

Они были единственными людьми на борту Bombardier E-11, когда он упал вчера в провинции Газни.

Чиновник сказал, что американская группа, прибывшая за телами военных, не встретила на месте катастрофы сопротивления талибов.

Он также заявил, что нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате атаки.

Вчера изначально появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли это.

Движение Талибан заявило, что его боевики в провинции Газни сбили американский военный самолет.

Позже в США признали, что самолет принадлежит их Воздушным силам, однако не подтвердили информацию о том, что самолет был сбит.

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