Авиакатастрофа в Афганистане. Американцы забрали тела пилотов

Представители США забрали с места катастрофы самолета своих Воздушных сил тела двух американских военнослужащих, которые были на борту судна. Об этом АР сообщил неназванный представитель Минобороны США.
Они были единственными людьми на борту Bombardier E-11, когда он упал вчера в провинции Газни.
Чиновник сказал, что американская группа, прибывшая за телами военных, не встретила на месте катастрофы сопротивления талибов.
Он также заявил, что нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате атаки.
Вчера изначально появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли это.
Движение Талибан заявило, что его боевики в провинции Газни сбили американский военный самолет.
Позже в США признали, что самолет принадлежит их Воздушным силам, однако не подтвердили информацию о том, что самолет был сбит.