Авиакатастрофа в Афганистане. Американцы забрали тела пилотов

Фото: twitter.com/pajhwok

Представители США забрали с места катастрофы самолета своих Воздушных сил тела двух американских военнослужащих, которые были на борту судна. Об этом АР сообщил неназванный представитель Минобороны США.

Они были единственными людьми на борту Bombardier E-11, когда он упал вчера в провинции Газни.

Чиновник сказал, что американская группа, прибывшая за телами военных, не встретила на месте катастрофы сопротивления талибов.

Он также заявил, что нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате атаки.

Вчера изначально появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, однако там опровергли это.

Движение Талибан заявило, что его боевики в провинции Газни сбили американский военный самолет.

Позже в США признали, что самолет принадлежит их Воздушным силам, однако не подтвердили информацию о том, что самолет был сбит.