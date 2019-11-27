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Авиаугроза. В США эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом

Авиаугроза. В США эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
27.11.2019, 07:17

На радарах заметили странное пятно в небе над Вашингтоном

Во вторник утром в США закрыли Белый дом и эвакуировали Конгресс из-за странного пятна, которое засекли радары в воздушном пространстве над Вашингтоном, передает CNN.

Ответственные за нацбезопасность высшие должностные лица собрались на экстренное совещание. В небо были подняты вертолеты командование военно-космической обороны Северной Америки. Пилоты доложили об отсутствии угроз. Конгресс возобновил работу через 45 минут после эвакуации.

Правоохранители продолжают устанавливать, что именно появилось в небе над американской столицей. Рассматриваются три версии: крупная стая птиц, атмосферная аномалия или беспилотник.

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