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Сейчас наблюдается активность метеорного потока Северных Таврид

Вечером 11 ноября на городом Сент-Луис, штат Миссури, взорвался объект из космоса. Об этом сообщает CBS News.

Сотни жителей сообщили, что видели яркую вспышку света по крайней мере в двух округах. Многие также сообщали, что слышали громкий гул, когда небо осветила вспышка.

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Американское метеоритное сообщество сообщило, что также огненный шар заметили в Индиане, Иллинойсе, Канзасе, Миннесоте, Неваде, Небраске, Оклахоме и Висконсине. На основании этих сообщений группа рассчитала, что метеорит летел с востока на запад и завершил свой полет где-то недалеко от Уэллсвилла, штат Миссури.

Национальная метеослужба пока не смогла подтвердить, что объект упал на землю или сгорел в атмосфере.

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Видео: Life With Weather

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Теги: астероид, метеорит, Миссури, метеор, сент-луис
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