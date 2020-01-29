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Бандиты напали на инкассаторов, устроив баррикаду из горящих авто

Бандиты напали на инкассаторов, устроив баррикаду из горящих авто - Фото
Фото - пресс-служба Vigili del Fuoco
29.01.2020, 14:52

Инцидент произошел в Италии

28 января около итальянского Милана группа неизвестных устроила засаду бронированному инкассаторскому фургону компании Battistolli. Об этом сообщает AP.

На шоссе, которое вело из Милана в Неаполь, 15 человек рассыпали гвозди и подожгли 11 автомобилей с одной стороны дороги. Затем они протаранили подъехавший инкассаторский фургон грузовиком, который также подожгли.

Однако ограбление не увенчалось успехом, поскольку водителю инкассаторского фургона удалось протиснуться через зазор между горящими авто и добраться до ближайшего патруля полиции. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

По данным ANSA, фургон перевозил около 8-9 млн евро. Никто из инкассаторов не пострадал.

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