Бандиты напали на инкассаторов, устроив баррикаду из горящих авто

Фото - пресс-служба Vigili del Fuoco

28 января около итальянского Милана группа неизвестных устроила засаду бронированному инкассаторскому фургону компании Battistolli. Об этом сообщает AP.

На шоссе, которое вело из Милана в Неаполь, 15 человек рассыпали гвозди и подожгли 11 автомобилей с одной стороны дороги. Затем они протаранили подъехавший инкассаторский фургон грузовиком, который также подожгли.

Однако ограбление не увенчалось успехом, поскольку водителю инкассаторского фургона удалось протиснуться через зазор между горящими авто и добраться до ближайшего патруля полиции. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

По данным ANSA, фургон перевозил около 8-9 млн евро. Никто из инкассаторов не пострадал.

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