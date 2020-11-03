Байден и Трамп одержали первые победы на выборах в традиционном полуночном голосовании
Действующий президент Дональд Трамп получил 16 из 21 голосов в Миллсфилде, его соперник Джо Байден – все пять голосов Диксвилль-Нотча
На выборах президента США стали известны первые результаты: по традиции в полночь проголосовали два крошечных городка в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает BBC.
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В городке Дисквилль-Нотч на границе с Канадой все пять голосов избирателей были отданы сразу после полуночи 3 ноября за кандидата от демократов Джо Байдена. Традиция раннего голосования существует в поселении уже 60 лет.
Миллсфилд, городок в 20 км к югу от границы, проголосовал за действующего президента Дональда Трампа: он получил 16 голосов против пяти за Байдена.
BBC отмечает, что комментаторы выборов часто обращают внимание на эти два крошечных сообщества в штате Нью-Гемпшир, но Диксвилль-Нотч не всегда голосует в соответствии с общенациональным результатом. В 2016 году в городке предпочли Хилари Клинтон, которая проиграла Трампу в коллегии выборщиков.
Еще одно сообщество с полуночным голосованием, Поселение Харта, отменило в этом году традицию полуночного голосования из-за эпидемии коронавируса.
- Сегодня, 3 ноября, в США проходят выборы президента.
- По усредненным данным последних опросов, Байден опережает Трампа на 8,4% в общенациональном голосовании. В то же время, небольшие шансы Трампа на победу сохраняются – он опережает Байдена в ряде ключевых штатов.
- LIGA.net ведет хронику голосования.
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