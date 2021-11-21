Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году – The Washington Post

Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post.

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По данным издания, о желании переизбираться в 2024-м Байден сказал на встрече с донорами демократов. Цель этого заявления – ослабить опасения демократов из-за здоровья Байдена и падения его рейтинга до 40%, пишут журналисты.

"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", – сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

При этом бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл, который присутствовал на встрече со спонсорами, говорит, что Байден не намерен идти на второй срок, если почувствует нехватку физических или эмоциональных сил для работы президентом США.

Журналисты напомнили, что в пятницу Байден проходил медобследование. Из-за этого полномочия президента США даже на недолгое время переходили вице-президенту Камале Харрис. Врач 79-летнего президента США сказал после осмотра, что Байден "здоров" и "энергичен": его жесткая походка связана со спинальным артритом, а покашливание – с кислотным рефлюксом.

Советники Байдена говорят, что здоровье не является проблемой, которая могла бы предотвратить кампанию по переизбранию.

"Он (Байден, – ред.) сказал людям в частном порядке, что планирует участвовать в гонке, и мы будем готовы к этому", – сказал на условиях анонимности один из советников президента США.

В сентябре у Байдена участились приступы кашля, которые иногда мешали ему давать брифинги. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки сказала тогда, что приступы не опасны для здоровья, но президент пройдет медосмотр.

19 ноября Байден чуть более чем на час передал полномочия Харрис, пока был под наркозом при проведении колоноскопии.

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Марк Сировой

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