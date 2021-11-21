UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году – The Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 09:16
Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году – The Washington Post - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным издания, о желании переизбираться в 2024-м Байден сказал на встрече с донорами демократов. Цель этого заявления – ослабить опасения демократов из-за здоровья Байдена и падения его рейтинга до 40%, пишут журналисты.

"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", – сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

При этом бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл, который присутствовал на встрече со спонсорами, говорит, что Байден не намерен идти на второй срок, если почувствует нехватку физических или эмоциональных сил для работы президентом США.

Журналисты напомнили, что в пятницу Байден проходил медобследование. Из-за этого полномочия президента США даже на недолгое время переходили вице-президенту Камале Харрис. Врач 79-летнего президента США сказал после осмотра, что Байден "здоров" и "энергичен": его жесткая походка связана со спинальным артритом, а покашливание – с кислотным рефлюксом.

Советники Байдена говорят, что здоровье не является проблемой, которая могла бы предотвратить кампанию по переизбранию.

"Он (Байден, – ред.) сказал людям в частном порядке, что планирует участвовать в гонке, и мы будем готовы к этому", – сказал на условиях анонимности один из советников президента США.

Читайте также: Байден чуть не упал на трапе самолета, в Белом доме заверили, что он в порядке: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден второй срок выборы здоровье президент сша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 